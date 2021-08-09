Глава секты, продававшей "защитные купола", получила 5,5 года колонии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга вынес приговор руководителю оккультной организации "Орден Пути" Гайве Тихомировой и ее помощнице Татьяне Барановой (Тайрис), обвиняемым в многомиллионном мошенничестве.

Тихомирова и Баранова признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Тихомирова получила 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, Баранова осуждена на три года заключения. Отбывать наказание женщины будут в колониях общего режима, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

Суд установил, что жертвами мошенничества стали девять человек, общий ущерб превысил 15 млн рублей. Согласно материалам дела, в 2006 году Тихомирова создала оккультную организацию "Орден Пути", под эгидой которой проводила платные консультации и тренинги.

Клиентом мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро; для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро. Для "эффективности действия" магистр Гайва и Тайрис обещали потерпевшим передавать деньги за "защиту" в официальные православные организации, однако распоряжались ими по собственному усмотрению.

Ранее Тихомирова и Баранова не признавали вину.