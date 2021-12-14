Правительство выделило еще 21,7 млрд рублей фонду "Круг добра"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 21,7 млрд рублей фонду "Круг добра" на закупку лекарств для детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Документ опубликован во вторник на интернет-портале правовой информации.

Эти деньги выделяются Минздраву для предоставления фонду гранта на текущий год.

Еще 104 млн рублей будет направлено Минздраву на закупки зарегистрированных в России препаратов для конкретных детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Это уже четвертый транш с начала 2021 года, который правительство выделяет на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжелой патологией.

"Круг добра" был учрежден по указу президента Владимира Путина от 5 января 2021 года. Учредителем фонда стал Минздрав России.