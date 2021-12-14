Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство выделило еще 21,7 млрд рублей фонду "Круг добра"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 21,7 млрд рублей фонду "Круг добра" на закупку лекарств для детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Документ опубликован во вторник на интернет-портале правовой информации.

Эти деньги выделяются Минздраву для предоставления фонду гранта на текущий год.

Еще 104 млн рублей будет направлено Минздраву на закупки зарегистрированных в России препаратов для конкретных детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Это уже четвертый транш с начала 2021 года, который правительство выделяет на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжелой патологией.

"Круг добра" был учрежден по указу президента Владимира Путина от 5 января 2021 года. Учредителем фонда стал Минздрав России.

Минздрав Михаил Мишустин Круг добра

Новости по теме

Новости

Верховный суд продолжит рассматривать иск о ликвидации "Мемориала" 28 декабря

Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой

Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой

Арестованные за гибель 51 человека на шахте "Листвяжная" не признают вину

Еще два человека пострадали в Петербурге от падающего с крыш льда

Еще два человека пострадали в Петербурге от падающего с крыш льда

Создана модификация "Спутника V" под штамм "омикрон"

Разработчик вакцины "КовиВак" заявил о ее эффективности против "омикрона"

Сторонник ИГ, собиравший информацию об объектах МВД РФ, получил 12 лет колонии

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

Росстат покинул куратор переписи населения Павел Смелов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });