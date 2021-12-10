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Роспотребнадзор направил сотрудников в ЮАР в связи со вспышкой "омикрона"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что отправил своих специалистов в ЮАР для помощи местным медикам в борьбе со штаммом коронавируса "омикрон". Помочь ЮАР ведомству поручил президент Владимир Путин.

Возглавит группу замруководителя Роспотребнадзора. В группе будут ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сотрудники института "Микроб" Роспотребнадзора, а также новосибирского центра "Вектор".

В Южную Африку также будут отправлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора (СПЭБ) на базе "КАМАЗа", партия российских тест-систем для диагностики COVID-19 на 200 тысяч исследований.

Людей и оборудование в ЮАР доставит Ил-76 российского МЧС, сообщило это министерство. Оно уточнило, что в Африку полетят также сотрудники Минздрава и опергруппа МЧС.

Роспотребнадзор Минздрав ЮАР МЧС коронавирус Микроб Вектор

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