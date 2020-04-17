Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.

"В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.

Как сообщалось, российские военные специалисты и оборудование были направлены на помощь в борьбе с коронавирусом в Италию, Сербию, в Боснию и Герцеговину, а также Армению.