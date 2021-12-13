Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,8%, подчеркнула она. "Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек; вторым компонентом, то есть полностью, - 68,8 млн человек", - сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в понедельник.

Вице-премьер отметила, что в это число входят в том числе и граждане, которые прошли и повторную вакцинацию после первичной вакцинации и после перенесенной болезни. "Их еще не так много, но процесс идет", - сказала она.

Голикова также сообщила, что сейчас в РФ имеется 212 тыс. коек для больных коронавирусом.

Кроме того, Голикова сообщила, что в 2021 году запланировано потратить на борьбу с коронавирусом 772 млрд рублей.

Заболеваемость снижается

Заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась на неделе с 6 по 12 декабря на 7,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила вице-премьер. "По итогам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тыс. населения, это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе", - сказала она".

"23% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург", - сообщила она.

Она также сообщила, что по-прежнему есть регионы, где сохраняется рост заболеваемости, - этоСахалинская область, республика Адыгея, Ненецкий АО, Камчатский край и республика Алтай. Отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах, в 56 - снижение. При этом, по словам вице-премьера, снижение пока не носит стабильный характер.