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Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Тем, кто привился за границей, в России будут выдавать сертификаты на полгода после сдачи анализа на антитела

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Гражданам, о которых в базах данных есть информация о получении положительного ПЦР-теста в период с 1 января 2021 года, и у которых есть антитела к коронавирусу, будут выдавать сертификат о перенесенном COVID-19 сроком на год, сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.

Гражданам, которые сдавали положительные ПЦР-тесты с января 2021 года, но которым диагноз COVID-19 не ставили, предложат пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител.

"При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет, сказала вице-премьер. - Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел и срок действия этого документа будет устанавливаться на год".

Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, предложат сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода, сказала Голикова.

Россияне, которые привились за рубежом иностранными вакцинами или "Спутником V", смогут получить сертификат на полгода после сдачи теста на антитела, продолжила вице-премьер.

Сотрудники силовых структур смогут получать QR-коды о вакцинации от коронавируса через "Госуслуги", но, если будет принят федеральный закон о QR-кодах, в нем пропишут "несколько иное технологическое решение этой задачи", сказала Голикова. Ситуацию с силовиками пропишут в отдельной поправке.

"Мы собирались со всеми силовиками, мы с ними отработали возможные варианты решения этого вопроса", - отметила она.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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