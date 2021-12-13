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Помощник госсекретаря США встретится с замглавы МИД РФ в среду

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в среду, 15 декабря, встретится в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заявили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что в ходе поездки в Москву Донфрид встретится с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Госдеп США сообщил в минувшие выходные, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Она обсудит ситуацию на границе РФ и Украины, имплементацию Минских договоренностей.

Ожидается, что 15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

Карен Донфрид США МИД РФ Сергей Рябков

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