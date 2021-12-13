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США и РФ могут обсудить параметры новой структуры по урегулированию в Донбассе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США Карен Донфрид обсудит на встрече в Москве с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком механизмы дипломатического урегулирования в Донбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В повестке обсуждение механизмов урегулирования конфликта на востоке Украины, в том числе может быть поднят вопрос о параметрах, рамках некой новой структуры с участием США, выработке понимания того, какую роль может сыграть здесь Вашингтон", - сказал источник.

Встреча запланирована на среду.

Ранее в понедельник сообщалось, что Донфрид в среду, 15 декабря, также встретится в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом заявили "Интерфаксу" на Смоленской площади.

Карен Донфрид США Дмитрий Козак Донбасс Украина

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