Помощник госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, сообщает в субботу госдеп.

Как ожидается, она встретится с высокопоставленными чиновниками и "обсудит российское военное усиление (близ Украины - ИФ)".

Госдеп отмечает, что Донфрид "подчеркнёт приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины".

15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведут встречи с представителями ЕС и НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заверил, что в случае вторжения России на территорию Украины США и их союзники примут "сильные экономические и иные меры". Также он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.