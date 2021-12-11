Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Помощник госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, сообщает в субботу госдеп.

Как ожидается, она встретится с высокопоставленными чиновниками и "обсудит российское военное усиление (близ Украины - ИФ)".

Госдеп отмечает, что Донфрид "подчеркнёт приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины".

15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведут встречи с представителями ЕС и НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заверил, что в случае вторжения России на территорию Украины США и их союзники примут "сильные экономические и иные меры". Также он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

США Украина

Новости по теме

Новости

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Что произошло за день: суббота, 11 декабря

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Франция подписала соглашение о поставке фрегатов Греции

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Глава британского МИД призвала союзников искать альтернативы российскому газу

Что случилось этой ночью: суббота, 11 декабря

Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя ИГИЛ

Один человек стал жертвой торнадо в американском штате Арканзас

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });