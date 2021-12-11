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Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США Карен Донфрид во время визита в Москву на следующей неделе встретится с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках визита планируется встреча с Дмитрием Козаком", - сказал источник.

Ранее Госдеп США сообщил, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Она обсудит ситуацию на границе РФ и Украины, имплементацию минских договорённостей. Госдеп США подчёркивает, что Донфрид "заверит, что достижение дипломатического прогресса по завершению конфликта в Донбассе - достижимая цель. Для этого нужно имплементировать минские договорённости и работать в нормандском формате".

Госдеп отмечает, что 15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

США Карен Донфрид США Украина

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