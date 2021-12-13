Кремль подтвердил подготовку встречи Козака с помощником госсекретаря США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента Дмитрий Козак действительно планирует встретиться в Москве с помощником госсекретаря США Карен Донфрид, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее о том, что эта встреча состоится 15 декабря, сообщил источник "Интерфакса".

"Встреча у Козака, действительно, планируется. Если она состоится, мы сообщим", - сказал Песков.

Все другие контакты Донфрид, если они состоятся, будут проходить по линии российского МИД, добавил он.

"По остальным контактам я, к сожалению, не знаю потому, что мы не являемся в данном случае принимающей стороной", - сказал Песков.

По сведениям источника агентства, Донфрид и Козак обсудят механизмы дипломатического урегулирования в Донбассе и возможный формат участия США в этом процессе. В российском МИД "Интерфаксу" сказали, что в эту же среду Донфрид проведет переговоры с замруководителя этого министерства Сергеем Рябковым.

Президент Украины Владимир Зеленский он не раз предлагал подключить США к "нормандскому формату". Вашингтон до недавних пор от этого дистанцировался, но недавно глава Госдепа Энтони Блинкен, а затем и президент Джо Байден сказали, что США готовы помочь урегулированию.