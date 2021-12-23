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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин назвал Лукашенко "непростым переговорщиком"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции назвал белорусского лидера Александра Лукашенко и его команду "непростыми переговорщиками", но добавил, что в целом стороны достигли понимания о том, как дальше двигаться к интеграции двух государств.

Главной задачей на нынешней момент он назвал синхронизацию налогового и таможенного законодательства двух стран. По его убеждению, достижение этого результата позволит сделать следующие шаги.

Он отметил, что уровень интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии до сих пор гораздо ниже, чем в Евросоюзе.

"Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет", - отметил президент.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

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