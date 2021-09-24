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Хроника последних дней СССР

Лукашенко приехал на отдых в Сочи

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу прибыл в Сочи с частным визитом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

Он отметил, что резиденция белорусского президента находится в поселке Красная Поляна Адлерского района Сочи.

"Сотрудники резиденции три дня готовились к встрече. Лукашенко приехал отдохнуть", - подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что в поселке Красная Поляна находится Дом отдыха "Беларусь", который временно становится резиденцией Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Сочи

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