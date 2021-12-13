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В "Справедливой России" заявили, что не поддержат законопроект о QR-кодах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов заявил, что фракция не поддержит правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

"Наша фракция будет голосовать против закона о введении QR-кодов", - сказал Миронов журналистам в понедельник по итогам встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

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По его словам, фракция считает, что при подготовке законопроекта "сделана принципиальная ошибка".

По его мнению, создавать зоны, якобы чистые от коронавируса, - значит заведомо толкать туда людей, которые могут там заразиться, так как вакцинация не исключает того, что привитый человек может быть переносчиком заболевания.

Вакцинироваться, по мнению Миронова, нужно, но это должно быть добровольное решение.

Ранее в понедельник председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не поддержит правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Инициатива недостаточно проработана и может трактоваться как принуждение к вакцинации населения, считает Зюганов.

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В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиа и железнодорожном транспорте.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Второй - вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8) - по нему принято решение о снятии с рассмотрения.

"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан", - написал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Госдума Справедливая Россия Сергей Миронов

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