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Российские медики пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны"

Российские медики пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Врачи ведущих российских больниц, оказывающих медпомощь больным коронавирусом, включая главврача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко, в среду опубликовали открытое письмо, в котором пригласили известных противников вакцинации, в том числе депутатов Госдумы Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и певца Юрия Лозу, посетить "красные зоны", реанимационные и патологоанатомические отделения своих медицинских учреждений.

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"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. Ждем вас", - говорится в письме медиков, с которым ознакомился "Интерфакс".

Для подачи заявок на посещение больниц предлагается звонить на номер единой горячей линии по вопросам коронавируса.

Письмо адресовано лидерам думских фракций КПРФ и "Справедливая Россия" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и депутату Вячеславу Лысакову, политологу Сергею Кургиняну, лидеру рок-группы "Алиса" Константину Кинчеву, актрисе Марии Шукшиной, актерам Егору Бероеву и Оскару Кучере, а также певцам Юрию Лозе, Наталье Ветлицкой и Кате Лель "и другим противникам вакцинации".

Обращение подписали руководители крупнейших российских больниц и отделений, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом: главный врач московской больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко; главврач городской больницы №52 Марьяна Лысенко; руководитель московской ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко; главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода; главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Также свои подписи поставили заведующие отделениями реанимации городской больницы Санкт-Петербурга №40 и республиканской клинической больницы Коми, заведующие инфекционными отделениями Самарской областной клинической больницы им. Середавина и Краснодарской краевой клинической больницы им. Очаповского, заместители руководителей Сочинской инфекционной больницы №2 и Окружной клинической больницы ХМАО.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19

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