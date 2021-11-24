Миронов счел себя не антипрививочником, а противником принудительной вакцинации

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что не является противником вакцинации, подчеркнув, что прививки нужны для победы над коронавирусом.

Вместе с тем Миронов отметил, что критикует методы прививочной кампании, в частности, как он выразился, "незаконное лишением людей самых насущных и законных прав".

Так парламентарий отреагировал на то, что что врачи ведущих российских COVID-больниц опубликовали открытое письмо, в котором пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны", реанимационные и патологоанатомические отделения своих медицинских учреждений.

"В отношении меня и нашей партии - письмо явно не по адресу. Свою точку зрения по вопросу вакцинации от коронавируса я выражал неоднократно и предельно ясно. Я всегда говорил, что вакцинация необходима для победы над пандемией, сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться", - сказал Миронов.

При этом он подчеркнул, что его партия настаивает на осознанной и добровольной вакцинации.

"Давайте поощрять, дадим скидки на авиабилеты, транспорт. Стимулировать надо, а не наказывать. Бесплатное экспресс-тестирование должно быть каждого гражданина. Давайте введем мораторий на критику медработников за те или иные взгляды. Вы что, хотите, чтобы они бросили работу? Не надо гоняться в поисках ведьм", - сказал Миронов.

В числе других противников вакцинации, которым адресовано обращение, были перечислены депутаты Геннадий Зюганов и Петр Толстой, музыканты Юрий Лоза и Константин Кинчев, актриса Мария Шукшина и др. Зюганов заявил "Интерфаксу", что никогда не выступал против вакцинации, но не согласен с принуждением к прививкам.

Миронов, со своей стороны, заявил, что прекрасно знает, что происходит в "красных зонах", потому что общается с врачами. Он добавил, что сам и все члены его семьи вакцинировались, "мы призываем вакцинироваться, это нужно делать, но добровольно, нельзя нарушать права граждан".