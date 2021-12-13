Двое фигурантов дела об убийстве Япончика получили 15 и 16 лет колонии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил к длительным срокам лишения свободы двоих фигурантов уголовного дела об убийстве так называемого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) - Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Джанашию приговорили к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Шаданию - к 16 годам колонии строгого режима, также с ограничением свободы на год, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

В зависимости от роли каждого, Джанашия и Шадания признаны виновными в убийстве, а также незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и незаконном обороте оружия (п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 138.1, ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Убийство Япончика

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе в Москве и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.

По версии следствия, Джанашия и Шадания, а также еще двое других фигурантов - Нузгар Папава и Астамур Бутба - были привлечены к убийству организатором преступления Ильей Симонией.

Мотивом убийства, как установил Следственный комитет, было "обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса вора в законе".

Джанашия и Газзаев, как полагает следствие, неоднократно выезжали совместно с другими обвиняемыми к ресторану "Тайский слон" в городе Москве, где тайно следили за Иваньковым. Шадания также вел скрытое наблюдение, обеспечивал связь, участвовал в транспортировке оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в Иванькова.

В момент непосредственного совершения убийства трое соучастников находились на месте происшествия и наблюдали за прилегающей к нему территорией, выяснили следователи.

Исполнителем убийства, по данным следствия, был Астамур Бутба.

Ранее к длительному лишению свободы по этому делу был приговорен признавший вину Каха Газзаев. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем были объявлены в международный розыск.