Соучастник убийства вора в законе Япончика приговорен к 16 годам колонии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один из соучастников убийства вора в законе Вячеслава Иванькова ("Япончик") приговорен в Москве к 16 годам лишения свободы, сообщили в столичной прокуратуре.

"Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего Нугзара Папавы. Он осужден по пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "Папава в корыстных целях вступил в организованную группу, целью которой было убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (известного как "Япончик").

Отмечается, что он вел за авторитетом скрытое наблюдение, выяснив, что Иваньков периодически посещает один из ресторанов на Хорошевском шоссе в Москве.

"28 июля 2009 года, когда Иваньков выходил из ресторана, в него был произведен выстрел из снайперской винтовки. Роль Папавы заключалась в передаче стрелку указания организатора о выстреле в определенный момент времени и обеспечении безопасного отхода стрелка после выстрела", - говорится в сообщении.

От полученного огнестрельного ранения, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Иваньков скончался 9 октября 2009 года в больнице, напомнили в прокуратуре.

Папава будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, добавили в ведомстве.