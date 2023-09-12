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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Соучастник убийства вора в законе Япончика приговорен к 16 годам колонии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один из соучастников убийства вора в законе Вячеслава Иванькова ("Япончик") приговорен в Москве к 16 годам лишения свободы, сообщили в столичной прокуратуре.

"Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего Нугзара Папавы. Он осужден по пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "Папава в корыстных целях вступил в организованную группу, целью которой было убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (известного как "Япончик").

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Отмечается, что он вел за авторитетом скрытое наблюдение, выяснив, что Иваньков периодически посещает один из ресторанов на Хорошевском шоссе в Москве.

"28 июля 2009 года, когда Иваньков выходил из ресторана, в него был произведен выстрел из снайперской винтовки. Роль Папавы заключалась в передаче стрелку указания организатора о выстреле в определенный момент времени и обеспечении безопасного отхода стрелка после выстрела", - говорится в сообщении.

От полученного огнестрельного ранения, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Иваньков скончался 9 октября 2009 года в больнице, напомнили в прокуратуре.

Папава будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, добавили в ведомстве.

Япончик Мосгорсуд Вячеслав Иваньков Москва
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