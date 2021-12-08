Присяжные признали виновными двух фигурантов дела об убийстве Япончика

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт Джамбулу Джанашии и Муртазу Шадании по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там сказали, что присяжные единогласно признали обоих подсудимых виновными в преступлении, которое им вменяют. Других подробностей в суде не раскрыли.

Дело поступило в суд в марте. В обвинительном заключении говорилось, что Шадании и Джанашии, а также Кахе Газзаеву вменяют убийство (п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК) и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК). Газзаев признал вину, пошел на сделку со следстием и его судили отдельно. В апреле он получил 14 лет колонии.

По версии следствия, в апреле 2009 года житель Подмосковья Илья Симония "с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова". Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Они узнали, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе, нашли рядом удобное место для стрельбы. 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану, и находившийся в "Газели" Бутба выстрелил в Иванькова, когда тот выходил из заведения. 9 октября 2009 года Иваньков умер в больнице.

Шадания следил за Иваньковым и организовал перевозку оружия в Москву, полагает следствие. Газзаев предоставил для убийства винтовку. Их и Джанашию задержали в 2020 году.

Симония, Папава и Бутба находятся в международном розыске.