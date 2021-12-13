В Екатеринбурге полицейского арестовали за размещение "закладки"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге старшему оперуполномоченному отделу полиции предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков, сообщает областное управление Следственного комитета. Он арестован.

По версии следствия, в декабре он в городе разместил закладку с наркотиками, чтобы затем задержать с поличным участника незаконного оборота.

Ему вменяют незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения (п."б" ч.4 ст.228.1 УК) и превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК).

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что оперуполномоченного, старшего лейтенанта полиции задержали сотрудники подразделения собственной безопасности МВД. После задержания его отстранили от работы. Если его вина подтвердится, его уволят из правоохранительных органов.