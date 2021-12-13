Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Екатеринбурге полицейского арестовали за размещение "закладки"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге старшему оперуполномоченному отделу полиции предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков, сообщает областное управление Следственного комитета. Он арестован.

По версии следствия, в декабре он в городе разместил закладку с наркотиками, чтобы затем задержать с поличным участника незаконного оборота.

Ему вменяют незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения (п."б" ч.4 ст.228.1 УК) и превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК).

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что оперуполномоченного, старшего лейтенанта полиции задержали сотрудники подразделения собственной безопасности МВД. После задержания его отстранили от работы. Если его вина подтвердится, его уволят из правоохранительных органов.

Екатеринбург МВД Валерий Горелых СКР

Новости по теме

Новости

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Индекс МосБиржи опустился в понедельник ниже 3700 пунктов

Голикова признала невозможность закрыть РФ от "омикрона" из-за поездок за рубеж

СК попросил суд запретить депутату Рашкину определенные действия

Пандемия коронавируса

Профильный комитет Думы снял с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте

Профильный комитет Думы снял с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте

В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с режиссером Сокуровым

Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу

Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу
Нападения в школах и вузах

Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове находится в реанимации

Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });