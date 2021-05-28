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СЖР потребовал начать реабилитацию несправедливо осужденных за наркотики

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Союз журналистов России заявил, что приговор бывшим полицейским, которые в июне 2019 год задержали корреспондента "Медузы" (Минюст признал издание иноагентом) Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, должен стать началом процесса реабилитации несправедливо осужденных по статье 228.

В Союзе напомнили, что уже не первый год там борются за отмену приговоров по этой статье (незаконный оборот наркотиков) журналистам Андрею Евгеньеву и Никите Михеенко и многим другим сотрудникам СМИ, "однако пока правоохранительные органы явно "не горят желанием" пересматривать эти дела".

Летом 2019 года СЖР провел большой митинг в поддержку несправедливо осужденных по этой статье.

"Союз журналистов России с удовлетворением констатирует, что благодаря солидарности подавляющего большинства журналистского сообщества страны, удалось фактически спасти нашего коллегу от чудовищной несправедливости", - говорится в сообщении организации.

28 мая Мосгорсуд приговорил к срокам от пяти до 12 лет колонии общего режима бывших московских полицейских за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против Голунова. С каждого из пяти осужденных суд взыскал по миллиону рублей в пользу журналиста.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов Мосгорсуд СЖР МВД Андрей Евгеньев Никита Михеенко

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