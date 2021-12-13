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Первым зарубежным покупателем систем ПВО С-500 может стать Индия

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "РБК-ТВ".

В РоссииБорисов сообщил о начале поставок военным новой системы ПВО С-500Читать подробнее

Поставки начнутся только после удовлетворения потребностей российской армии, уточнил он.

Индия - один из основных покупателей российского оружия. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

С-500 "Прометей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе. Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе. Серийные поставки российским военным планируется начать в 2021 году.

С-500 Индия

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