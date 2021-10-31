Два человека погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще трое получили травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в Белорецком районе Башкирии, сообщает пресс-служба Главное управление МЧС по республике в воскресенье.

По предварительным данным, около 5:30 мск на 102 км автодороги "Белорецк-Уфа" рядом с селом Ассы в кювет опрокинулся легковой автомобиль ВАЗ 2109.

"В результате ДТП пострадали пять человек (детей нет), из которых погибли два человека. Травмированные доставляются в ЦРБ Белорецкого района на осмотр", - говорится в сообщении.

Движение на автодороге не затруднено.

Причины дорожного происшествия устанавливаются.