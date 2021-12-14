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Суд снова рассмотрит иск "Яндекса" об аннулировании товарного знака "Яндекс.Афиша"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU -Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) 13 декабря отменил решение СИПа первой инстанции, который 27 октября 2020 года отклонил заявление "Яндекса" о признании недействительным решения Роспатента от 17 апреля 2020 года об отмене регистрации товарного знака "Яндекс.Афиша".

Кассационная инстанция СИПа решила отправить дело на новое рассмотрение, следует из картотеки суда.

Иск был подан 16 июля 2020 года. Третьими лицами по делу указаны ООО "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group) и Роспатент.

В декабре 2019 года Роспатент признал законным использование "Яндексом" слова "афиша" в товарных знаках, однако в апреле Rambler смог оспорить это решение через коллегию палаты по патентным спорам. Помимо этого, коллегия отменила регистрацию товарного знака "МТС.Афиша".

"Яндекс" зарегистрировал товарный знак "Яндекс.Афиша" в 2019 году.

Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года.

Роспатент Яндекс Яндекс.Афиша Афиша Rambler Group

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