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"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил заявление ООО "Яндекс" о признании недействительным решения Роспатента, который 14 октября 2020 года оставил охрану знака "Афиша рестораны" (№696705) на имя ООО "Компания Афиша".

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - говорится на сайте суда.

В оспариваемом решении говорится, что товарный знак с приоритетом от 27 апреля 2018 года был зарегистрирован 7 февраля 2019 года в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя московского ООО "Компания Афиша" в отношении товаров ряда классов МКТУ. Регистрация действует до 27 апреля 2028 года. Слово "рестораны" - неохраняемый элемент.

В 2020 году суд уже отказал "Яндексу" в признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака "Яндекс.Афиша".

Спор по использованию товарного знака "Афиша" идет давно, параллельно с "Яндексом" в подобном споре участвовала МТС, развивающая сервис "МТС Афиша".

"Яндекс" зарегистрировал товарный знак "Яндекс.Афиша" в 2019 году.

В декабре 2019 года Роспатент признал законным использование "Яндексом" слова "афиша" в товарных знаках, однако в апреле 2020 года Rambler смог оспорить это решение через коллегию палаты по патентным спорам. Помимо этого, коллегия отменила регистрацию товарного знака "МТС.Афиша".

Как сообщалось, "Яндекс" в середине января 2021 года подал в СИП пять исков, привлекая к делу Роспатент и ООО "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group).

Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года.

Роспатент Яндекс Яндекс.Афиша Афиша Rambler Group МТС

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