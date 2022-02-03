ВТБ предложил внедрить систему межбанковского взаимодействия для борьбы с дропперами

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ предлагает внедрить межбанковскую систему обмена информацией о мошеннических операциях, которая поможет существенно сократить возможность вывода украденных средств клиентов, сказал журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

При получении доступа к счетам клиентов мошенники обычно выводят средства на посредников (дропперов) в другие банки и оперативно обналичивают их через банкоматы. Сегодня у кредитных организаций нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет дроппера уже определен и заблокирован, отмечают в ВТБ. Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную "заморозку" похищенных средств и их возврат владельцу. По экспертным оценкам, в России может действовать около 500 тыс. дропперов.

"ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов дропперов на срок до 30 дней. Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции. Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия. Важно заботиться не только о своих клиентах, но и клиентах других банков", - сказал Печатников.

"Согласие по этому поводу есть со всех сторон, но на практике это пока не работает. Поэтому мы хотим обратить на проблему внимание всех институтов, от которых зависит реализация этой инициативы, чтобы действительно обезопасить клиентов, прежде всего социально незащищенных, от подобного рода потерь", - добавил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в конце прошлого года говорил о подготовке предложений по созданию реестров дропперов. "Ряд других предложений, которые и на слуху, и уже в разработке находятся, но слишком долго мы, на мой взгляд, нянчимся с некоторыми компаниями, которые говорят о затратах, которые они будут нести, ну, надо, значит, эти затраты либо компенсировать, либо договориться о возможных компенсациях, но то, что надо защищать граждан, и то, что технологические возможность есть для этого, - необходимо действовать", - говорил Аксаков.

Зампред ВТБ отметил, что число атак мошенников продолжает расти. В 2021 году банк отразил на треть больше мошеннических атак, чем за предыдущий год - более 1,35 млн. Наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия (67% от всех атак) и фишинг (29%). Всего за прошлый год ВТБ защитил средства более 77 тыс. клиентов, в среднем по 285 тыс. рублей на каждого из них. В 2020 году этот показатель был в два раза ниже. ВТБ также обеспокоен ростом случаев мошенничества с использованием подменных номеров. Банк с апреля 2021 года запустил процесс сбора обращений клиентов по звонкам мошенников. За это время специалисты ВТБ собрали информацию по 1,4 млн номеров, из которых 800 тыс. предположительно стали подменными.

В декабре 2021 года в силу вступил закон "О связи", согласно которому мобильные операторы обязаны блокировать подозрительные звонки из-за рубежа. В случае невыполнения этого требования им грозит штраф до 1 млн рублей.

"Нужно строже контролировать тех игроков рынка телекома, которые не исполняют закон. Пока мы видим, что штрафы не оказывают необходимого воздействия: мы страдаем как банки, и наши клиенты страдают. За один декабрь мы собрали 370 тысяч обращений пользователей на подозрительные номера, абсолютное большинство относится к подменным, это на 10% выше ноября. Поэтому с данным вопросом мы обратились к регулятору и вынесли на обсуждение на Национальный финансовый совет Банка России", - сказал Печатников.

Обращение от банка было подано в январе этого года, уточнили в пресс-службе ВТБ.