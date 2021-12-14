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РКН заблокирует The Insider в РФ после вступления в силу решения суда о штрафе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор намерен заблокировать в РФ онлайн-издание The Insider (признано в России иностранным агентом) после вступления в силу решения суда о штрафе за отсутствие предусмотренной для "иноагентов" маркировки на его материалах. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В РоссииThe Insider оштрафован на 1 млн рублей за отсутствие маркировки статуса-иноагентаThe Insider оштрафован на 1 млн рублей за отсутствие маркировки статуса-иноагентаЧитать подробнее

Ранее в РКН сообщали, что в отношении издания составлен административный протокол и отметили, что у них появится законная возможность заблокировать The Insider в РФ после вступления в силу первого решения о штрафе за отсутствие предусмотренной маркировки его материалов.

Таганский суд Москвы 14 декабря оштрафовал The Insider на общую сумму в 1 млн рублей на основании составленных РКН двух протоколов по ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента).

Минюст внес интернет-издание The Insider в реестр СМИ-иноагентов в конце июля. Его главный редактор Роман Доброхотов сообщал тогда, что издание не намерено маркировать свои материалы в соответствии с требованиями Роскомнадзора и продолжит работу в прежнем режиме, несмотря на включение в реестр СМИ-иноагентов.

В начале декабря число СМИ-иноагентов в России достигло 103.

Роскомнадзор The Insider

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