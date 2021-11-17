РКН сообщил о возможной блокировке The Insider за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил в отношении интернет-издания The Insider (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) административный протокол за отсутствие маркировки в его материалах, после вступления решения суда в силу это издание может быть заблокировано, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В отношении издания The Insider, признанного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки. Протокол направлен в Таганский районный суд Москвы", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос, действительно ли оно требует заблокировать СМИ.

Вместе с тем в РКН отметили, что у него могут появиться законные основания для блокировки ресурса.

"В соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ Роскомнадзор может ограничить доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента", - сказали в РКН.

Согласно КоАП, санкцией по ч.1 ст.19.34.1 является штраф для физлиц - 10 тыс.руб., для должностных лиц - 50 тыс. руб., для юрлиц - 500 тыс.руб.

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии, было включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 23 июля 2021 года. Тогда главный редактор издания Роман Доброхотов сообщил "Интерфаксу", что, несмотря на свой статус в РФ, The Insider продолжит работу в прежнем режиме, "потому что латвийское СМИ подчиняется, прежде всего, законам Латвии", и не намерено маркировать свои материалы в соответствии с приказом РКН.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

The Insider - российское интернет-издание, созданное в 2013 году членом движения "Солидарность", журналистом Романом Доброхотовым. Специализируется на журналистских расследованиях, находится в Риге.