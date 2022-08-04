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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Следствие попросило Лефортовский суд заочно арестовать журналиста Доброхотова

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте журналиста Романа Доброхотова (признан в России СМИ-иноагентом) - главного редактора издания The Insider (признано в России нежелательной организацией, а ранее - СМИ-иноагентом). Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения следствие просит исчислять с момента задержания Доброхотова на территории России либо с момента его экстрадиции.

В 2021 году, после того как Доброхотов уехал из России, в сообщили, что на него заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Как заявляли в службе, оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что Доброхотов в ночь на 1 августа 2021 прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области, после чего в нарушение действующего законодательства "скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска".

Журналисту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

Лефортовский суд Роман Доброхотов ФСБ Украина
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