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Рогозина допрашивали в качестве свидетеля по делу Сафронова

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении его советника, журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов (признан в России СМИ-иноагентом), защищающий интересы Сафронова.

По его словам, допрос прошел летом. Подробности адвокат приводить не стал.

Сафронов, остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

Согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала расследование до настоящего времени.

Хроника 07 июля 2020 года – 15 декабря 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Роскосмос Дмитрий Рогозин Иван Сафронов

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