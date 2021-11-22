Минюст хочет привлечь к дисциплинарной ответственности еще одного адвоката Сафронова

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Адвокатская палата Ленинградской области по представлению регионального управления министерства юстиции возбудило дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова, защищающего журналиста Ивана Сафронова.

Согласно тексту представления, с которым ознакомился "Интерфакс", в ведомство поступило обращение из Следственного управления ФСБ.

ФСБ, как следует из документа, утверждает, что Смирнов шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного - физика Виктора Кудрявцева, обвинявшегося в госизмене (скончался в апреле 2021 года - ИФ).

Управление Минюста попросило Адвокатскую палату рассмотреть представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Смирнова. Вместе с тем, применить к адвокату какую-то конкретную меру ответственности ведомство не просит.

Адвокатская палата, в свою очередь, возбудила в отношении Смирнова дисциплинарное производство и назначила его рассмотрение квалификационной комиссией на 20 декабря.

Сам Смирнов заявил "Интерфаксу", что считает действия Минюста давлением на защиту Сафронова. По его словам, следствие пытается "любыми средствами пытается оставить Ивана без защиты, а общество - без источника информации о деле".

"Представление Минюста, которое послужило основанием для возбуждения дисциплинарного производства, не содержит сколько-нибудь правовых оснований, а смысл его сводится к тому, что все адвокаты обязаны ходить строем на каждое следственное действие, невзирая на стратегию защиты и мнение нашего подзащитного. При этом по вине адвокатов не было сорвано ни одного следственного действия, тогда как обыденностью стала их отмена по инициативе следствия в самую последнюю минуту", - отметил защитник.

Ранее Минюст безуспешно добивался привлечения Смирнова к дисциплинарной ответственности из-за отказа дать подписку о неразглашении тайны следствия в рамках дела Сафронова.

Смирнов - петербургский адвокат, бывший участник правозащитного объединения "Команда 29", специализирующийся, в частности, на уголовных делах о госизмене и шпионаже.

В большинстве дел, в том числе в деле Сафронова, Смирнов работает со своим коллегой - адвокатом Иваном Павловым (признан в РФ СМИ-иноагентом). Последний в 2021 году стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу Сафронова и уехал за границу из-за невозможности, по его словам, в нормальном режиме продолжать профессиональную деятельность в России.

Павлова Минюст дважды безрезультатно пытался привлечь в дисциплинарной ответственности через Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. Осенью 2021 года петербургское управление Минюста внесло в региональную адвокатскую палату третье аналогичное представление в отношении юриста.