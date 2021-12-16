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Суд снова отказался освободить журналиста Сафронова из СИЗО

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на продление ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, до 7 января, передал корреспондент "Интерфакса".

Мосгорсуд продлил Сафронову арест 4 октября. Защита журналиста попросила апелляционную инстанцию отменить это решение и смягчить ему меру пресечения. Сафронов находится под арестом с 7 июля.

Он остается в должности советника гендиректора "Роскосмоса", которую занял за два месяца до задержания. До этого он был корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей" и специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Согласно фабуле первого эпизода, который вменили Сафронову, он в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. По словам его адвокатов, он дважды отказывался заключить сделку со следствием.

В настоящее время расследование дела завершено, Сафронов с адвокатами изучают материалы следствия.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело.

Хроника 07 июля 2020 года – 16 декабря 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Мосгорсуд Роскосмос ФСБ Чехия Германия Сирия

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