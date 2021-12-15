Что произошло за день: среда, 15 декабря

Арест двоих фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная", высылка российских дипломатов из Германии и завершение карьеры футболиста Серхио Агуэро

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению. Он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что он действовал по приказу властей РФ. В связи с этим МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ.

- Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении "закона Димы Яковлева". Речь идет о запрете на въезд в Россию, арест российских активов иностранцев, посягающих на права россиян. Также предусмотрен запрет на совершение сделок с инвестициями и собственностью, их компаниям будет запрещено работать в России. Запрет на иностранное усыновление при этом расширять не будут.

- Следствие по делу о трагедии на шахте "Листвяжная" ходатайствовало об аресте четырех топ-менеджеров холдинга "СДС-Уголь". Их обвиняют в нарушении требований безопасности и злоупотреблениях. Вечером в пятницу под арест были отправлены главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов и технический директор АО ХК "СДС-Уголь" Антон Якутов.

- Матвиенко заявила о попытке министра просвещения надавить на Совет Федерации. По ее словам, Сергей Кравцов пытался добиться того, чтобы закон о цифровых платформах был одобрен верхней палатой парламента, несмотря на техническую ошибку. В среду закон был отклонен.

- Суд оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) на 500 тыс. рублей. Его признали виновным в производстве и распространении материалов без соответствующей для иноагента маркировки.

- В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек. В Москве 2 459 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 055, в Московской области - 1 739. Умерли за сутки 1 142 пациента.

- Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против РФ. Несколько крупных европейских стран настаивают на диалоге с Москвой, уточнил источник агентства.

- ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году. В текущем году электронное голосование на выборах различного уровня проводилось в семи регионах России.

- В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками. Компания настаивает, что они были заключены "в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом".

- Нападающий ФК "Барселона" Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Тридцатитрехлетний аргентинец, не сдерживая слез, признал, что это для него очень тяжелый момент.