Премию имени Сахарова вместо Навального получила его дочь Дарья

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Страсбурге председатель Европарламента Давид Сассоли вручил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2021 год Дарье Навальной, она получила ее за отца. Лауреат премии, политик Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области.

Сассоли и Навальная произнесли речи.

На церемонии также присутствовал соратник Навального Леонид Волков.

Дарья Навальная на вручении премии Сахарова,какая же она сильная



мурашки по коже от ее речи💔 pic.twitter.com/l8oLwV9ZDi — LISA✨ (@llvrsl) December 15, 2021

Европарламент решил судьбу премии имени Сахарова 20 октября. Ее присудили Навальному за многолетнюю борьбу за права и свободы человека в России и за "отвагу в попытках возродить свободу выбора для россиян".

В Кремле уважают Европарламент, но никто не может заставить проявлять уважение к подобным его его решениям, заявил после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире. Первыми лауреатами были 1988 году южноафриканский борец против апартеида Нельсон Мандела (впоследствии президент ЮАР) и советский диссидент Анатолий Марченко. В прошлом году премия вручена инициаторам координационного совета белорусской оппозиции.