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Американский "Фонд Андрея Сахарова" признан нежелательным в России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность "Фонда Андрея Сахарова".

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "The Andrei Sakharov foundation" ("Фонд Андрея Сахарова"), США", - сообщили в надзорном ведомстве.

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По данным прокуратуры, деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В Генпрокуратуре сообщили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России "для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования".

Как сообщается на сайте фонда, его цель - "сохранить научное и этическое наследие Андрея Сахарова".

Андрей Сахаров (1921-1989) - советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

Генпрокуратура РФ Фонд Андрея Сахарова
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