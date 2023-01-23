Американский "Фонд Андрея Сахарова" признан нежелательным в России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность "Фонда Андрея Сахарова".

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "The Andrei Sakharov foundation" ("Фонд Андрея Сахарова"), США", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В Генпрокуратуре сообщили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России "для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования".

Как сообщается на сайте фонда, его цель - "сохранить научное и этическое наследие Андрея Сахарова".

Андрей Сахаров (1921-1989) - советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.