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Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом присуждаемой Европарламентом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2021 год стал российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в среду в Европейской народной партии.

"Российский оппозиционер Алексей Навальный - лауреат премии Сахарова 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии.

Позже это решение озвучили уже на заседании Европарламента.

"Алексей Навальный проявил отвагу в своих попытках возродить свободу выбора для россиян. На протяжении многих лет он боролся за права и свободы человека в своей стране", - заявили в Европарламенте и призвали Россию освободить оппозиционера.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что "приветствует решение присудить премию Алексею Навальному".

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Навальный отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.

Алексей Навальный

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