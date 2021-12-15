СКР заявил, что техдиректор "СДС-Угля" знал о взрывоопасной ситуации на "Листвяжной"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Технический директор АО ХК "СДС-Уголь" Антон Якутов, отвечавший за контроль правил и норм охраны труда на шахте "Листвяжной", был в курсе повышения концентрации метана, но не остановил работы, заявил представитель СКР в суде при рассмотрении вопроса об аресте топ-менеджера.

"Якутов осознавал угрозу жизни и здоровью работников (...), зная, что сложилась опасная производственная ситуация, когда при выемке угля концентрация метана достигла взрывоопасных значений, а система аэрогазоконтроля находится в неисправном состоянии, не запретил производство горных работ на выемочном участке, не организовал проветривание выработок шахты", - сказал представитель СКР.

По мнению следствия, Якутов умышленно не исполнял свои обязанности, в результате чего возникла опасная производственная ситуация.

Ранее сообщалось, что Якутову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), свою вину при предъявлении обвинения он не признал.

В среду вечером в Центральном районном суде Кемерова рассматриваются ходатайства следствия об аресте председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева, гендиректора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора Якутова и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова. В настоящее время адвокаты Федяева и Алексеева знакомятся с материалами дела, в их процессах объявлен перерыв.

ЧП на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

15 декабря стало известно о задержании председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева, гендиректора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора Якутова и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова.

По данным СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.