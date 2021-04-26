В США вновь заявили о неприемлемости концентрации войск РФ близ границ Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон считает неприемлемым наращивание численности российских военных близ границы с Украиной и расценивает это как эскалацию, заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник.

"Наша цель заключается в том, чтобы работать с партнерами в Европе, чтобы донести, что наращивание численности войск является неприемлемым, эта эскалация неприемлема", - заявила Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать данные об отводе российских войск от границы с Украиной.

Она добавила, что не будет делать предположений насчет того, какой сигнал посылает внешнему миру российское руководство, отводя военных от границы.

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его предпринимать действия для снятия напряженности в отношениях с Украиной.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, поставив задачу генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск конфликтующих сторон к линии разграничения.