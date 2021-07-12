Путин убежден, что Донбасс Киеву не нужен

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что киевские власти не заинтересованы в мирном возвращении Донбасса, потому что это помешает строить политику Украины на образе врага в лице России.

"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги Минска-1 и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "Анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага, и добавлю - под протекторатом, контролем со стороны западных держав", - пишет Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.

Путин считает, что "это и происходит на практике: создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны". "Наряду с этим не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и Вооруженными Силами, военное "освоение" территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО", - отмечает президент РФ.

Как утверждает Путин, "западные авторы проекта "Анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней".

"Правильным патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того - всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Независимость и озлобление - и мировая история это не раз доказывала - весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями", - пишет Путин.

Президент РФ убежден, что для многих на Украине проект "Анти-Россия" просто неприемлем, и таких людей миллионы. "Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легитимную возможность защитить свою точку зрения, их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными", - заявляет президент РФ.

Он отмечает, что все ухищрения, связанные с проектом "Анти-Россия", Москве понятны. "И мы никогда не допустим, что наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", - предупреждает президент.