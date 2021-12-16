Владимир Кириенко стал миноритарием VK

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Кириенко, который недавно стал гендиректором группы VK, приобрел ее GDRна сумму 48,12 млн рублей, сообщила компания.

Он 15 декабря купил 50 тысяч GDR по средней цене 962,37 рубля за расписку.

Кириенко сменил на посту гендиректора VK Бориса Добродеева, который заявил об уходе после изменения акционерной структуры "МФ Технологии", которая владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK.

Владельцами "МФ Технологии" стали АО "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг", у них по 45% капитала. Еще 10% МФТ принадлежит "Ростеху".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).