Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров VK (бывшая Mail.Ru Group) единогласно одобрил назначение новым гендиректором компании Владимира Кириенко, который до сих пор был первым вице-президента "Ростелекома". Об этом сообщила пресс-служба VK. Ранее о скором назначении Кириенко сообщали источники "Интерфакса" и ряда других СМИ.

Решение совета вступило в силу незамедлительно.

Комментируя это решение, председатель совета директоров VK Дмитрий Гришин выразил уверенность, что "опыт, увлеченность и энергичность" Владимира Кириенко обеспечат укрепление лидерства VK среди российских экосистем, а его опыт запуска и успешного развития сложных проектов поможет вывести компанию на новые высоты.

По словам Гришина, Кириенко своими задачами видит сохранение VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете и продолжение повышения уровня технологичности, инноваций и пользовательского опыта, совет поддерживает эти идеи.

"Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании - задача, к которой мне не терпится приступить, - цитирует Кириенко пресс-служба VK. - Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании. Я уже успел познакомиться с частью команды - и очень впечатлен".

3 декабря стало известно, что после смены структуры акционеров компании "МФ Технологии" Борис Добродеев решил оставить должность гендиректора VK. Он сказал, что планирует вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая "AliExpress Россия", и для запуска глобального венчурного фонда.

13 декабря Гришин поблагодарил Добродеева за "значительный вклад в трансформацию компании в экосистему под новым единым брендом VK" и за открытие перспективных для компании сегментов - фудтеха, электронной коммерции и онлайн-образования.

Владимир Кириенко окончил Высшую школу экономики по специальности "Экономика и финансы фирмы" и получил степень Executive MBA в Московской школе управления "Сколково".

С 2008 по 2011 год он был председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка, затем возглавлял совет директоров ООО "Капитал". В 2016 году он был назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом "Ростелекома", с декабря 2017 года перешел на пост первого вице-президента компании.