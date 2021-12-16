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Путин поручил подготовить предложения о доступе к обезличенным данным крупнейших компаний

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить предложения о предоставлении доступа организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям к обезличенным данным из информационных систем крупнейших организаций.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Срок исполнения поручения - 1 июня 2022 года. При этом предложения правительства и ЦБ должны обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных, в том числе обезличенных.

Другое поручение - внести в законодательство РФ изменения, разрешающие физлицам в определенных случаях распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации.

Ранее Путин говорил о необходимости хранить биометрические данные россиян в единой государственной системе биометрической идентификации, уточняя, что при этом у банков и других организаций должен быть свободный доступ к этой информации.

"Особое решение следует принять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан", - отмечал президент РФ.

Путин пояснял, что в первую очередь это касается биометрических данных, которые используются при финансовых операциях - например, для оплаты проезда в московском метро. По его мнению, "предельно личная информация" такого рода должна должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации, а ответственность за нее должно нести государство.

Владимир Путин Банк России Правительство РФ

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