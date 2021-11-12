Путин заявил, что государство должно нести ответственность за биометрические данные россиян

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Биометрические данные россиян должны надежно храниться в единой государственной системе биометрической идентификации, но при этом у банков и других организаций должен быть свободный доступ к этой информации, считает президент РФ Владимир Путин.

"Особое решение следует принять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан", - сказал он на конференции по искусственному интеллекту AI Journey, проходящей под эгидой Сбербанка.

Путин пояснил, что в первую очередь это касается биометрических данных, которые используются при финансовых операциях - например, для оплаты проезда в московском метро. По его мнению, "предельно личная информация" такого рода должна должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации, а ответственность за нее должно нести государство.

"То есть, государство должно взять на себя ответственность за ее хранение и при этом обеспечить свободный доступ к ней банкам, другим организациям, но полностью в зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство, открытый доступ к персональным данным человека", - добавил президент.

Также Путин предложил правительству и ЦБ РФ подумать о предоставлении доступа к обезличенным данным крупнейших российских компаний, уделяя при этом особое внимание "безопасности персональной информации граждан". По его словам, в современных условиях любая попытка установить монополию на данные ограничивает свободную конкуренцию и экономическое развитие.

"В этой связи прошу как можно быстрее принять законодательные решения, которые обеспечат доступ российских разработчиков искусственного интеллекта, научных организаций, бизнеса, к массивам обезличенных данных государства. Тем более, что такие, выражаясь профессиональным сленгом, дата-сеты министерствами и ведомствами уже сформированы", - сказал Путин.

Кроме того, Путин поручил правительству проработать юридические аспекты, связанные с внедрением экспериментальных технологий, в том числе по вопросам взыскания ущерба и страхования ответственности при эксплуатации беспилотных автомобилей.

"Прошу правительство совместно с профессиональным сообществом отладить юридические аспекты внедрения передовых технических решений в рамках экспериментальных правовых режимов, в том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности на результаты деятельности алгоритмов искусственного интеллекта", - сказал Путин, отметив, что данная проблема "уже не из будущего - она остро встает уже сейчас".

Касаясь правовых аспектов регулирования в сфере использования продукции искусственного интеллекта, президент призвал "как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса".

При этом, отметил Путин, "нельзя забывать и о другом аспекте - с кого взыскивать ущерб, если, например, беспилотный автомобиль спровоцирует ДТП, а такое уже в мире случалось".

"И часто органы власти и управления заходят в тупик. Но в целом возникают и вопросы страховки - как страховать ответственность за действия, а в определенных случаях и бездействие роботов и алгоритмов искусственного интеллекта", - сказал глава государства.