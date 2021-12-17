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Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума инициировала служебное расследование из-за отклоненного Советом Федерации закона об образовательных онлайн-сервисах, обстоятельства принятия которого вызвали критику в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова и его заместителя со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

"Вчера на Совете Думы приняли решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона. По итогам этого расследования мы будем делать выводы", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

По словам Володина, аппарат нижней палаты проведет подробный анализ того, как именно принимался закон и на каком этапе появились положения, которые были раскритикованы Матвиенко и сенаторами.

15 декабря Совет Федерации отклонил принятый Госдумой 8 декабря закон, предусматривающий, что государственные школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО) должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в федеральный перечень. Предложено создать согласительную комиссию для устранения технической ошибки, допущенной на этапе второго чтения законопроекта в Госдуме.

Матвиенко заявляла, что в законе была допущена техническая ошибка из-за внесенной во втором чтении поправки, "концептуально поменявшей закон". Однако, по ее словам, глава Минпросвещения Сергей Кравцов "включил все свои рычаги - ну, правда, рычаги слабые, - чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой".

Еще ранее спикер Совфеда отметила, что такая ситуация произошла из-за статс-секретаря - замминистра просвещения РФ Андрея Корнеева.

"Мы не можем согласиться с тем, что делает Минпросвещения. Так не делается. Когда под столом начинается мышиная возня, она всё равно вылезает рано или поздно. И это не к лицу министерству, которое таким стилем пользуется", - отмечала Матвиенко.

Вячеслав Володин Госдума Валентина Матвиенко Совфед Минпросвещения Сергей Кравцов

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