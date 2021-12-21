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Дума снова приняла в третьем чтении закон, вызвавший критику Матвиенко

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума повторно приняла в третьем чтении о перечне электронных ресурсов для обучения в школах и техникумах, который Совет Федерации отклонил из-за технической ошибки. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко за ошибку раскритиковала Минпросвещения.

Депутаты приняли закон в редакции согласительной комиссии, в которую, в соответствии с регламентом, вошли представители обеих палат Федерального Собрания и правительства. Комиссия исправила технический недочет в одной из статей документа, который, по мнению сенаторов, сильно менял суть и смысл закона.

Речь идет о законе №1150148-7, по которому государственные школы и учреждения среднего профессионального образования должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в федеральный перечень. В первый раз он прошел третье чтение 8 декабря. 15 декабря его отклонил Совет Федерации.

Матвиенко сказала, что во втором чтении в текст вкралась ошибка и произошло это из-за статс-секретаря - замминистра просвещения Андрея Корнеева. Она осудила действия министерства и сравнила с "мышиной возней под столом", которая впоследствии все равно раскроется.

Затем спикер сообщила о попытках министра Сергея Кравцова надавить на сенаторов, чтобы они одобрили закон с ошибкой. Матвиенко отметила, что в этой ситуации глава Минпросвещения "включил все свои рычаги - ну, правда, рычаги слабые".

Госдума Валентина Матвиенко Совет Федерации Минпросвещения Сергей Кравцов

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