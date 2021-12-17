Минкультуры посоветовало снять ограничения по заполняемости кинотеатров

В ведомстве сочли эту меру лишней, так как уже действует вход по QR-кодам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ рекомендует регионам при введении QR-кодов для посещения кинотеатров, снижать остальные ограничительные меры по посещаемости. Об этом "Интерфаксу" сообщила глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Здесь, безусловно, каждый регион принимает сам свои решения (об ограничениях в кинотеатрах из-за пандемии - ИФ). Мы рекомендуем объективно подходить ко всем учреждениям. Потому что иногда получается, что кинотеатры самые жестко зарегулированные, хотя они одни из самых безопасных мест. Поэтому здесь мы все-таки рекомендуем, что если вводятся QR-коды, то надо снижать другие ограничения при заполняемости зала. То есть включать какие-то одни ограничения, а не все сразу", - сказала Максимченко.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров направила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить действующие ограничения для кинотеатров в регионах, где введены QR-коды. Отменить ограничения предлагается в тех регионах, где введены QR-коды для посещения залов.