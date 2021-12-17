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Минкультуры посоветовало снять ограничения по заполняемости кинотеатров

В ведомстве сочли эту меру лишней, так как уже действует вход по QR-кодам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ рекомендует регионам при введении QR-кодов для посещения кинотеатров, снижать остальные ограничительные меры по посещаемости. Об этом "Интерфаксу" сообщила глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

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"Здесь, безусловно, каждый регион принимает сам свои решения (об ограничениях в кинотеатрах из-за пандемии - ИФ). Мы рекомендуем объективно подходить ко всем учреждениям. Потому что иногда получается, что кинотеатры самые жестко зарегулированные, хотя они одни из самых безопасных мест. Поэтому здесь мы все-таки рекомендуем, что если вводятся QR-коды, то надо снижать другие ограничения при заполняемости зала. То есть включать какие-то одни ограничения, а не все сразу", - сказала Максимченко.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров направила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить действующие ограничения для кинотеатров в регионах, где введены QR-коды. Отменить ограничения предлагается в тех регионах, где введены QR-коды для посещения залов.

Минкультуры Светлана Максимченко

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