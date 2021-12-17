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Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в первый день после премьеры стали рекордными среди всех вышедших в декабре фильмов в американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, говорится в сообщении компании в пятницу.

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Премьерный показ картины в США состоялся в четверг, фильм уже успели посмотреть 1,1 млн человек. Помимо рекорда для декабря, фильм занимает второе место в общем списке самых кассовых премьер, уступая лишь другому супергеройскому кино по вселенной Marvel "Мстители: Финал", вышедшему на экраны в 2019 году, отмечает AMC.

В России премьера нового "Человека-паука" состоялась в среду, 15 декабря.

Акции AMC дешевеют на 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. При этом с начала года капитализация компании, пользующейся особым вниманием частных инвесторов, взлетела более чем в 10 раз.

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