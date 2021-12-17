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Президент призвал бизнес не "проедать" деньги, а вкладывать в экономику

Он также напомнил участникам съезда РСПП о социальной ответственности бизнеса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Финансовые результаты российских компаний в 2021 году улучшились и к 2020 году, и к допандемийному 2019 году, нельзя просто "проедать" этот устойчивый денежный поток, необходимо расширять капитальные вложения в экономику России, чтобы сохранять конкурентоспособность, заявил на съезде РСПП президент Владимир Путин.

"Сейчас финансовые показатели большинства крупных компаний пошли вверх, с чем я вас и поздравляю. Растет прибыль организаций, особенно в отраслях, которые получают сейчас хорошую премию от благоприятной высокой конъюнктуры на внешних рынках. За январь-сентябрь 2021 года чистая прибыль организаций составила 21,6 трлн рублей - это на 63,7% больше, чем в 2019 году, и на 79,6% больше, чем в прошлом году", - отметил он.

"Подчеркну - устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернется проигрышем, снижением конкурентоспособности компаний на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются", - предостерег президент.

По его словам, "полученный сейчас финансовый ресурс - это мощный ресурс для расширения производства, наращивания капиталовложений - того, что движет экономику страны вперед".

"Со многими из присутствующими в этом зале мы встречались в марте этого года, когда договорились о том, что правительство вместе с деловыми кругами подготовит дополнительные меры поддержки проектов, которые финансируются за счет собственного капитала бизнеса. Сегодня предлагаю обменяться мнениями - насколько успешно продвигается эта работа, какие проблемные вопросы еще не решены, - сказал Путин. - А также какие направления для инвестиций вы считаете наиболее приоритетными и перспективными", - добавил он.

Он согласен, что "конечно, приоритетом для бизнеса в оценке капиталовложений всегда является отдача от инвестиций, а также стабильность и предсказуемость условий для вложения средств".

"Но что хотел бы добавить - за последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития - когда в фокусе находится и забота об экологическом благополучии городов, регионов и стран, - сказал он.

"По сути, речь идет о том, что в России уже давно называется социальной ответственностью бизнеса, для нас здесь ничего неожиданного и нового нет", - сказал Путин.

Владимир Путин РСПП

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