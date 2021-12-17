Президент РФ напомнил об обещании бизнеса внести в Фонд фондов 10 млрд руб.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что бизнес выполнит обещание вслед за государством вложить в Фонд фондов 10 млрд рублей.

"При сопровождении нашего Фонда прямых инвестиций (РФПИ - ИФ) будет создан так называемый Фонд фондов, в который государство намерено внести 10 млрд рублей. В этой связи напомню, что наши предварительные договоренности заключались в том, что и представители крупных компаний внесут соответствующую сумму - тоже 10 млрд. Надеюсь, что слово, данное нашими предпринимателями, будет исполнено", - заявил он в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в пятницу.

Глава государства напомнил, что представители бизнеса смогут участвовать в отборе проектов из Фонда фондов для финансирования. "Навязывать бесполезно", - подчеркнул он.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на съезде, сообщил, что Фонд уже создан - и "уже изучает первые десять проектов".

Фонд фондов

В апреле сообщалось, что капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий ("Фонд фондов") составит 20 млрд рублей, государство и бизнес сформируют его на паритетных началах.

Среди компаний, подписавших соглашения об участии в фонде – корпорация "АЕОН" Романа Троценко, группа ЕСН Григория Березкина, "Интеррос" Владимира Потанина, ПАО "Полюс", "Ренова" Виктора Вексельберга, ПАО "ТМК", "Синара" Дмитрия Пумпянского, ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина, "Уралкалий", ПАО "ФосАгро".

Моделью функционирования выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. РФПИ будет выполнять функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества.