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Общение Путина с РСПП на этот раз прошло без закрытой встречи с бизнесменами

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Съезд РСПП на этот раз прошел без закрытой встречи членов бюро правления союза с президентом Владимиром Путиным, которая традиционно проводится после официальной части мероприятия. Об этом журналистам сообщил член бюро правления РСПП, владелец корпорации AEON Роман Троценко.

"Первое, насколько я понимаю, у президента сегодня был напряженный график. И он дальше уже по нему двигался. Второе - все ковидные, скажем так, ограничения. Тогда бы надо было сидеть карантин", - сказал он.

По его словам, съезд с участием президента проходил в режиме открытой дискуссии.

"Вы видели, что сегодня высказывались все, кто хотел. Кто здесь есть - вставали и говорили. Может, кому-то и не нравилось даже то, что говорили", - отметил Троценко.

Участники личных встреч с президентом предварительно проходят самоизоляцию. Путин привился от коронавируса весной, в ноябре он сообщил, что получил бустерную прививку, а также экспериментальную назальную форму "Спутника V".

Летом его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтверждал, что, хотя президент вакцинировался, перед личными встречами с ним люди по-прежнему проходят карантин. Он отметил, что это зависит от конкретных людей и ситуаций, сроки карантина бывают разными. "С учетом того, что ситуация пока далеко от нормализации полной, применяются особые меры предосторожности в отношении главы государства", - сказал тогда Песков.

Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин РСПП AEON Роман Троценко коронавирус

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